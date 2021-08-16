В России началась промышленная эксплуатация технологии поиска утечек метана беспилотниками

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Промышленная эксплуатация технологии поиска утечек метана на объектах добычи и транспортировки нефти с помощью беспилотников началась в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников").

"Zala Aero приступила к выполнению первых работ по промышленной эксплуатации технологии поиска утечек метана", - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, работы компании по этому направлению являются одними из первых в мире. Испытания технологии проводились с 2018 года. Для ее реализации используется беспилотник Zala 421-16E Gas. Всего выполнили более 10 опытно-промышленных испытаний. Сейчас работы ведутся по 10 контрактам с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.

"К концу 2021 года планируется выполнить в общей сложности более 250 полетов по площадным и линейным объектам с уникальной технологией поиска утечек метана, применяемой на беспилотном воздушном судне Zala 421-16E Gas", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас беспилотники Zala проводят мониторинг линейных частей трубопроводов и промышленных объектов в режиме реального времени в различных регионах страны (от Краснодарского края и Северного Кавказа до Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов).