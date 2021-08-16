Эксперты: в I полугодии выручка онлайн-видеосервисов составила 21,9 млрд рублей

МОСКВА,16 августа. /ТАСС/. Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила по итогам первого полугодия 2021 года 21,919 млрд рублей, что на 24% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании ИАА TelecomDaily, поступившем в ТАСС.

Сбор данных проводился в открытых (отчетность компаний по РСБУ и МФСО, отраслевая статистика регулирующих органов и т. д.), а также в закрытых источниках, включая экспертные опросы. Речь идет о предварительных итогах.

"За шесть месяцев этого года российские онлайн-кинотеатры заработали 21,919 млрд рублей, из которых 17,844 млрд рублей пришлось на платную модель и 4,075 млрд рублей - на рекламную", - сказано в исследовании. Для сравнения, год назад общая выручка ОТТ-сервисов равнялась 17,687 млрд рублей (13,7 млрд рублей - платные подписки, около 4 млрд рублей - рекламная модель). Это означает, что доля рекламной модели продолжает сокращаться - 18,5% в 2021 году против 22,5% годом ранее.

Годовой рост выручки от полугодия к полугодию составил 24%. В минувшем году онлайн-кинотеатрам удалось вырасти за второй квартал еще на 112% (до 37,637 млрд рублей по итогам года). "Таким образом, если спрогнозировать аналогичную динамику, - второй квартал рынок традиционно проводит чуть лучше, чем первый, - то выручка по итогам года не превысит 47-48 млрд рублей, то есть увеличится не более чем на 28%", - отмечено в исследовании.

Распределение выручки между игроками за полгода существенно не изменилось. По-прежнему лидирует IVI с почти двукратным отрывом, однако по-настоящему заметный рост показывает только один сервис - принадлежащий "Яндексу" "Кинопоиск HD". IVI удалось отыграть наметившееся было снижение и за шесть месяцев вырасти с 23% до 24%. Вторым сервисом по объему выручки стал "Кинопоиск HD", который в предыдущем отчете делил с Netflix пятое место, - его выручка выросла с 8 до 14,1% (почти на 80%). В результате Okko оказался на третьем месте и немного сократил долю - до 12,4% (против 15% по итогам 2020-го). Netflix тоже переместился вверх на одну строчку и занял четвертое место (8,9% против 8%). С третьего на пятое опустился YouTube, у которого доля снизилась до 7,9% (против 9%). За ними идут еще четыре игрока: Wink (6%), Start (5,4%), Megogo (5%) и "Амедиатека" (4,1%). Из них только Start добился заметного роста - на 35%.

В доходах от рекламы доли распределяются совсем иначе. Здесь абсолютным лидером остается YouTube - 32,1% (против 33% по итогам 2020 года), наращивает выручку IVI - до 23% (против 20%) и оказывается в первой тройке Megogo - 15% (против 14%). В этом сегменте также заметны "СТС Медиа" - 10,7% (ранее - 8%) и RuTube - 7,3% (ранее - 8%).