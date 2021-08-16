"Почта России" запустит доставку лекарств до конца 2021 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Почта России" начнет доставлять лекарства из интернет-аптек до конца года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В мае 2021 года Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

"Для онлайн-доставки лекарств у нас <…> уже готова вся необходимая инфраструктура. <…> Совсем недавно мы получили бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Теперь мы можем использовать наш логистический центр во Внуково для обработки лекарств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Со склада почта планирует доставлять лекарства покупателям в аптеки, медицинским учреждениям и дистрибьютерам. Получение оптовой лицензии и разрешения на дистанционную продажу лекарств делает нас полноценным участником рынка дистанционной торговли лекарствами. У нас уже есть планы по интеграции со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами и мы надеемся, что в четвертом квартале 2021 года мы начнем доставлять лекарства из интернет-аптек", - сказали в пресс-службе.

Параллельно "Почта России" создает сеть лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарств в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек. В компании готовы доставлять и рецептурные препараты, технические возможности для этого есть.

Продажа вина

"Почта России" также развивает направление по онлайн-продаже вина. "В целом вся инфраструктура для старта у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой технологической части, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов", - сказали в пресс-службе.

Компания ведет переговоры с некоторыми производителями вина, но официально заявки на участие начнут принимать после принятия законопроекта.

Эксперимент по онлайн-продаже вина планируется провести в Москве, Московской области и Мордовии. Москву выбрали как емкий и привлекательный рынок сбыта. Для пилота на региональном уровне выбрали Мордовию. Но регион могут поменять в зависимости от хода эксперимента. Детали пилотного проекта представят в начале октября на конференции "Почты России" Ecomference Rupost Retail Week.

Ранее сообщалось, что провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России" Минфин предложил с 1 января 2022 года.