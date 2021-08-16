Жаркое и сухое лето повысило урожайность зерновых в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края отмечают увеличение урожайности зерновых культур в 2021 году на два центнера с гектара, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края. Причиной роста урожайности называют благоприятную погоду этим летом.

"Благодаря хорошей погоде урожайность зерновых культур увеличилась на два центнера - до 22 центнеров с гектара. Приморские сельхозпроизводители собрали 32,7 тыс. тонн овса, 16,9 тыс. тонн пшеницы, 15,3 тыс. тонн ячменя. На сегодняшний день аграрии убрали 29 227 гектаров ранних зерновых культур - 87% от плана", - говорится в сообщении.

Ранее фермеры отмечали, что трехкратное снижение количества осадков и рост температуры воздуха в июле в Приморском крае привели к засухе и потере 40% урожая картофеля и овощей на каменистых почвах. Однако такая погода способствует уборке зерновых с экономией на сушке.

Основными экспортными культурами для Приморского края являются соя и кукуруза. В этом году по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК должен составить $1,6 млрд. Основными покупателями приморской сои являются Китай, Япония и Южная Корея.

Для выполнения показателей национального проекта в 2021 году в регионе будут вводить не менее 15 тыс. гектаров залежных земель. Это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до 580 тыс. гектаров и получить валовый сбор зерновых и сои в объеме 1,4 млн тонн.