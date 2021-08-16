Приамурье подпишет на ВЭФ соглашение по строительству крупнейшей молочной фермы в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о строительстве животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Стоимость проекта превышает 1,8 млрд рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приамурья.

"Правительство области во время Восточного экономического форума готовится заключить соглашения на реализацию одного из крупнейших инвестиционных сельскохозяйственных проектов на сумму свыше 1,8 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Отмечается, что это будет крупнейшее предприятие по производству молока в Приамурье, его реализация обеспечит производство более 15 тыс. тонн молока в год и создание свыше 80 новых рабочих мест. Срок реализации проекта - 2021-2022 годы.

По данным правительства области, в регионе работают 11 сельхозпредприятий молочного направления.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в ДФО.