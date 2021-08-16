Союз отельеров предложил отсрочить на полгода выплаты по кредитам под 3%

"Просим отсрочить выплаты по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 (ФОТ - фонд оплаты труда) на шесть месяцев либо применить к ней правила программы ФОТ 2.0", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Сабиржанов напомнил, что в марте-апреле 2021 года предприятия из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получили льготный кредит по программе ФОТ 3.0.

"Вместе с тем, начало третьей волны коронавирусной инфекции совпало с началом туристического сезона. В результате чего произошел существенный спад туристического потока. Это привело к тому, что у предприятий из наиболее пострадавших отраслей (критически зависящих от туристического потока) отсутствует возможность создать резервы для выплаты по своим обязательствам в период низкого гостиничного сезона", - отмечается в документе.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.