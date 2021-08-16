Минэнерго и ФАС рекомендовали увеличить продажи топлива на бирже на 1 п. п. от норматива

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России утвердили рекомендацию нефтяникам увеличить в третьем квартале 2021 года минимальный объем продажи топлива на бирже на 1 процентный пункт - до не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.

"Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства, с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж", - говорится в сообщении.

"Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объемов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России", - добавили в министерстве.

В настоящий момент компании обязаны продавать через биржу не менее 11% бензина и 7,5% дизеля от производства, что прописано в совместном приказе ведомств. Увеличение объема реализации топлива призвано стабилизировать цены в оптовом сегменте.

Ранее ФАС и Минэнерго заявляли, что нефтяные компании с начала августа уже нарастили долю продажи бензина на бирже до 27% от всего объема его производства, что в 2,5 раза превышает норматив. Реализация дизельного топлива на бирже составляет около 18%, что также почти в 2,5 раза выше норматива, установленного на уровне 7,5%.

В минувшую пятницу (13 августа) оптовая цена бензина Аи-92 на бирже второй день подряд устанавливала новый рекорд. По территориальному индексу в европейской части России она выросла в ходе торгов на 0,73%, до 58,456 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,83%, до 59,93 тыс. рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело на 0,22%, до 50,9 тыс. рублей за тонну.