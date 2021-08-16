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Пандемия COVID-19

"Победа" дополнительно потратит 3 млн рублей на ПЦР-тестирование экипажей

Ожидаются серьезные задержки южных рейсов, отметил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с августа по октябрь дополнительно потратит 3 млн рублей на ПЦР-тестирование экипажей, летающих в Краснодарский край. Ожидаются серьезные задержки южных рейсов. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

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По его словам, задержка рейсов повлияет на рост цен.

"Теперь мы будем вынуждены оперативно "перекроить" весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах. Только вот кому от этого станет лучше? Отель в Сочи потеряет значительную выручку, мы - и нервы, и деньги", - пояснил Калмыков.

С 1 августа в отели и санатории Краснодарского края для заселения необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 в срок не позднее чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселиться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

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РоссияПандемия COVID-19
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