"Победа" дополнительно потратит 3 млн рублей на ПЦР-тестирование экипажей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с августа по октябрь дополнительно потратит 3 млн рублей на ПЦР-тестирование экипажей, летающих в Краснодарский край. Ожидаются серьезные задержки южных рейсов. Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, задержка рейсов повлияет на рост цен.

"Теперь мы будем вынуждены оперативно "перекроить" весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах. Только вот кому от этого станет лучше? Отель в Сочи потеряет значительную выручку, мы - и нервы, и деньги", - пояснил Калмыков.

С 1 августа в отели и санатории Краснодарского края для заселения необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 в срок не позднее чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселиться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.