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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,28%

Индекс РТС потерял 0,51%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,28% и достиг 3862,32 пункта, индекс РТС - на 0,51%, до 1657,91 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил падение и находился на уровне 3859,64 пункта (-0,34%), а индекс РТС снижался до 1655,38 пункта (-0,66%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,97% - до $69,2 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 2,17% и торговалась на уровне $66,74 за баррель.

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