Частные индустриальные парки в России с 2022 года начнут получать государственные субсидии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для частных индустриальных парков и промышленных технопарков. Эта мера поддержки начнет действовать со следующего года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"В России с 2022 года начнет действовать новая мера поддержки частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков <…> Конечным получателем поддержки станут управляющие компании технопарков", - говорится в сообщении кабмина.

Предусмотренные документом выплаты позволят компенсировать до 50% затрат на создание или модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, присоединение к инженерным сетям и погашение кредитов. Постановление фиксирует, что компенсации будут доступны для парков, созданных на геостратегических территориях, в регионах, реализующих индивидуальные программы развития, а также в моногородах.

Максимальный объем поддержки составит 15 млн рублей на 1 га общей площади парка и 60 тыс. рублей на 1 кв. метр общей площади зданий технопарков. Распределять компенсации будут по итогам федерального отбора проектов, который поручено ежегодно проводить Минпромторгу.

В пресс-службе уточнили, что объем финансирования этой меры поддержки будет определен в рамках следующего бюджетного цикла.

"Принятое решение станет дополнительным стимулом для развития частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, позволит сформировать новые точки промышленного роста в регионах", - подчеркнули в правительстве, уточнив, что на сегодняшний день в РФ действуют и создаются свыше 360 таких площадок, более 250 из которых являются частными.