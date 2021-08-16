Россельхознадзор в июле выявил 160 фантомных площадок с помощью системы ветсертификации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор в июле 2021 года обнаружил с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" 160 фантомных площадок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Территориальные управления Россельхознадзора ежедневно проводят мониторинг данных системы "Меркурий", что позволяет отслеживать правильность оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) на продукцию животного происхождения. <…> В июле 2021 года территориальными управлениями Россельхознадзора по всей России выявлено 160 несуществующих предприятий", - отмечается в сообщении.

Всего по состоянию на 16 августа с начала 2021 года Россельхознадзором в рамках анализа данных системы "Меркурий" выявлено 2054 предприятия-фантома. Из них 431 несуществующая производственная организация и 1 623 компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции. Больше всего несуществующих площадок обнаружило Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 279. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия зафиксировало 121 предприятие-фантом, Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям - 112.

Фантомные предприятия - хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция. Они используются недобросовестными организациями, предпринимателями для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности.