РАД выставил на торги 37% долей в четырех закрытых ПИФах недвижимости

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Крупнейший в РФ агент по продаже госимущества Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги 37,19% долей в четырех закрытых паевых инвестиционных фондах недвижимости (ЗПИФах). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РАД.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вкладывать средства пайщиков в объекты жилой или коммерческой недвижимости.

"РАД выставил на торги 37,19% долей в четырех ЗПИФах по недвижимости под управлением разных управляющих компаниях. Совокупная стоимость недвижимости под управлением этих фондов составляет почти 1,5 млрд рублей. Выставленные активы находятся на балансах банков-банкротов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь у инвесторов появилась возможность приобретать доли в ЗПИФах не только на Московской бирже, но и на электронной торговой площадке РАД (ЭТП РАД-online). Речь идет о фондах "Первый земельный", "Третий земельный", "Квант" и "Селена".

Получение дохода от недвижимости через участие в ПИФ и ЗПИФ недвижимости является хорошей альтернативой инвестициям в активы напрямую, прокомментировал генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко. "До недавнего времени интерес инвесторов к приобретению долей паевых фондов, профессиональное управление которыми гарантирует стабильную доходность, ограничивался закрытостью этого сегмента, доступностью его инструментов только для узкого круга профессиональных игроков. Но сейчас ПИФы и ЗПИФы выходят на открытый рынок и становятся общедоступным инструментом для инвестиций в недвижимость", - приводит его слова пресс-служба.

Российский аукционный дом - крупнейший в РФ агент по продаже государственного имущества в рамках приватизации по поручению Росимущества и органов власти российских регионов. Занимается продажами проблемного имущества, в том числе по поручению Агентства по страхованию вкладов и банка непрофильных активов "Траст", банковского имущества Сбербанка, Россельхозбанка, корпоративных активов в интересах ГК "Ростех", ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Интер РАО", АО "Почта России". Компания основана в 2009 году в соответствии с распоряжением правительства РФ.