В порту Таганрог построят универсальный перегрузочный комплекс для зерновых грузов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Универсальный перегрузочный комплекс для зерновых грузов построят в морском порту Таганрог в Ростовской области. Положительное заключение по проекту выдала Главгосэкспертиза России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в районе Северного защитного мола порта универсального перегрузочного комплекса, предназначенного для перегрузки зерновых грузов по схеме прямой перевалки. Также комплекс поможет в защите акватории порта от внешних воздействий моря: волнения, навалов полей льда и движения донных наносов", - говорится в сообщении ведомства.

Строительство комплекса пройдет в два этапа: на первом этапе планируется реконструировать Северный мол, построить два грузовых причала, а также иные гидротехнические сооружения.

"Также здесь обустроят внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения, а с внутренней стороны акватории порта у причала № 10 выполнят дноуглубление. В ходе второго этапа пройдут работы по дноуглублению у причала № 11", - уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Соглашение о строительстве перегрузочного комплекса в порту Таганрог было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и генеральным директором компании "Морской зерновой терминал" (ООО "МЗТ") Юрием Куриловым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Предполагается, что универсальный перегрузочный комплекс в таганрогском порту расширит возможности транспортных связей и создаст дополнительные возможности для развития донского продовольственного экспорта. Грузооборот комплекса составит 270 тыс. тонн грузов в год.