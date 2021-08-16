Белоруссия готова быстро перенаправить экспорт удобрений из Литвы в порты России

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, перенаправив потоки в порты России. Об этом заявил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства.

"У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов, - сказал министр , слова которого приводит агентство БелТА. - Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны". По его словам, в связи с этим белорусские власти будут "очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений".