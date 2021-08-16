Курганские фермеры получат более 250 млн рублей грантовой поддержки в 2021 году

ТАСС, 16 августа. Курганские власти направят более 250 млн рублей на поддержку 54 фермеров и семейных ферм по итогам конкурса грантов в департаменте агропромышленного комплекса (АПК) региона. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах проживают около 40% населения. Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Размер грантов составил до 4 млн по программам поддержки фермеров и до 29 млн рублей по программе поддержки семейных ферм. <...> Поддержку получат 15 начинающих фермеров, субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств - 35, еще четырех победителей определили по итогам конкурсного отбора проектов по развитию семейных ферм" - сообщили в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе департамента АПК области уточнили ТАСС, что на эти цели будет направлено более 250 млн рублей.

По данным властей, благодаря полученной поддержке фермеры планируют приобрести в общей сложности 1, 25 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) и более 1,5 тыс. овец и коз. Гранты и субсидии на поддержку фермеров позволяют компенсировать за счет средств областного бюджета до 60% на закупку скота в регионе, отмечают в правительстве. Также увеличиваются объемы производства продукции животноводства и создаются новые рабочие места.

Помимо грантовой поддержки для развития животноводства в регионе существуют льготные займы на строительство помещений и закупку скота. Начинающие фермеры могут получить микрозайм в размере 5 млн рублей под 0,1% годовых на строительство ферм. Также жителям региона, которые ведут личное подсобное хозяйство, компенсируется до 70% стоимости КРС молочных пород и до 50% стоимости КРС мясных пород, овец и коз.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована.