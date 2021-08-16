Суд отложил на сентябрь рассмотрение дела о блокировке YouTube-канала "Царьград"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд вновь перенес слушания по жалобам структур компании Google на решение по иску телеканала "Царьград" относительно блокировки его канала на платформе YouTube, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Там уточняется, что рассмотрение дела продолжится 20 сентября.

В июле суд уже откладывал слушания по ходатайству Google, поданному, как сообщал "Ведомостям" управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала, для "мирного урегулирования спора".

Арбитражный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube. В соответствии с решением суда компания должна была возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала "Царьград" в YouTube, а также исполнить договор на монетизацию канала.

В июле 2020 года "Царьград" сообщил о блокировке его канала с более чем миллионом подписчиков на платформе YouTube. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "нарушением экспортного законодательства". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.