Оптовая цена горбуши в ДФО за неделю снизилась на 9%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оптовая цена горбуши на Дальнем Востоке за неделю снизилась на 9%, в центральной части России за этот период снижение составило 12%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В Дальневосточном регионе продолжилось снижение цен на горбушу - на 9%, до 150 рублей за кг", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в условиях слабого спроса и роста предложения с путины на Дальнем Востоке цены на сельдь тихоокеанскую и камбалу уменьшились на 1,7% и 4,8% - до 57 рублей и 60 рублей за кг соответственно. Цены на остальные виды мороженой рыбы остались на том же уровне: треска тихоокеанская - 160 рублей за кг, минтай - 70 рублей за кг.

В Росрыболовстве также сообщили о том, что в центральных регионах России увеличение предложения с регионов промысла атлантической скумбрии обеспечивает снижение ее оптовой стоимости на 3,3% - 145 рублей за кг. Продолжила дешеветь горбуша: ее цена снизилась на 12%, до 220 рублей за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность: минтай - 90 рублей за кг, мойва - 125 рублей за кг, сельдь атлантическая - 110 рублей за кг.

"На Северо-Западе динамика цен на популярные виды мороженой рыбы характеризовалась тенденцией к устойчивости: скумбрия атлантическая - 140 рублей за кг, пикша - 140 рублей за кг, сельдь - 102 рубля за кг, треска - 210 рублей за кг", - добавляется в сообщении. Как напомнили в ведомстве, в период с 3 июля по 9 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,11%.