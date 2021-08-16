Биржевые цены на бензин и сжиженный газ перешли к снижению

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильных бензинов марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) начали снижаться после недельного роста. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 на бирже за день снизилась на 1%, до 57,85 тыс. рублей за тонну, после того как два подряд обновляла рекордные значения. Стоимость бензина Аи-95 незначительно снизилась впервые за неделю - на 0,01%, до 59,93 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива на бирже также снижается - на 0,3%, до 50,78 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась за день на 3,8% - до 50,03 тыс. рублей за тонну. Цена СУГ на бирже начала снижаться еще в четверг, 12 августа, после роста в течение семи дней и обновления нескольких исторических максимумов.

Цена топочного мазута за день снизилась на 3,1% и составила 21,09 тыс. рублей за тонну. При этом биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличился на 1,3%, до 50,02 тыс. рублей за тонну.

Ранее Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) утвердили рекомендацию нефтяникам увеличить в третьем квартале 2021 года минимальный объем продажи топлива на бирже на 1 процентный пункт - до не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства. Увеличение объема реализации топлива призвано стабилизировать цены в оптовом сегменте.