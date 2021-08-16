Ученые и бизнесмены впервые в формате лектория обсудят будущее ТЭК на форуме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Тюменский нефтегазовый форум (TNF) впервые запускает лекторий "Энергия будущего: среда, технологии, человек", в ходе которого ученые и предприниматели обсудят будущее топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Мероприятие пройдет на выставке инноваций 14-16 сентября в рамках года науки и технологий в России при поддержке Минобрнауки РФ. Лекторий проводится при активном участии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и стратегического партнера вуза - ПАО "Сибур". Форум посетит министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сообщили организаторы.

В пресс-службе уточнили, что проект реализуется в Тюменской области впервые. "Под лекторий застроят пространство около 100 кв. м. Молодые ученые, инноваторы и предприниматели обсудят будущее ТЭК, ключевые точки роста и вызовы в индустрии. Участников ждут публичные лекции ведущих экспертов и ученых, панельные дискуссии с представителями индустрии и науки, презентации технологических стартапов", - уточнили там.

Запланировано три панельные дискуссии: 14 сентября - "Зеленая трансформация ТЭК", 15 сентября - "Люди и человеческий капитал - энергия изменений", 16 сентября - "Цифровая трансформация индустрии и смена бизнес моделей".

"В рамках лектория предусмотрены отдельные блоки питч-сессий для научно-технологических проектов участников треков Центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ по широкому кругу вопросов, связанных с климатической повесткой, новой энергетикой и актуальными вопросами человеческого капитала", - цитирует пресс-служба организатора лектория со стороны ТюмГУ, проректора Андрея Латышева.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает в себя более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.