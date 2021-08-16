Крупнейший коньячный завод в Дагестане создаст рабочие места на время сбора винограда

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Кизлярский коньячный завод в Дагестане создаст дополнительные рабочие места на время сбора и переработки винограда. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе завода.

Предприятие в этом году впервые внедряет такой опыт. В этом году планируется создать дополнительно более 50 рабочих мест со средней заработной платой свыше 35 тыс. рублей.

"Крупнейший дагестанский производитель коньяка полного технологического цикла планирует создать дополнительные рабочие места на время сбора и переработки винограда", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам генерального директора Кизлярского коньячного завода Евгения Дружинина, компания сейчас активно готовится к сезону приема и переработки винограда, который начинается со второй половины августа и заканчивается 10 октября. "Важным этапом подготовки является создание дополнительных рабочих мест на пунктах приема и переработки винограда, которые расположены в городе Кизляр и в южной части Дагестана. За этот сезон мы планируем переработать свыше 41 тыс. тонн винограда", - сообщил Дружинин.

Уточняется, что в процессе переработки также будут задействованы четыре технологические линии с производительностью по 20 тонн/час. Их работа осуществляется 12 часов в сутки, что позволит заводу переработать более 41 тыс. тонн винограда за сезон. По данным Минсельхоза республики, в прошлом году в Дагестане было собрано 208 тыс. тонн винограда, из них переработано 145 тыс. тонн. В этом году в регионе ожидают урожай винограда на уровне прошлогоднего.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель коньяка в Дагестане - "Кизлярский коньячный завод" в этом году планирует увеличить переработку винограда до 41 тыс. тонн, в прошлом году предприятие переработало 38 тыс. тонн сырья. Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году на базе мелких заводов под руководством спиртозаводчика Давида Сараджаева.