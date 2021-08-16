Власти Липецкой области выдадут начинающим предпринимателям гранты до 600 тыс. рублей

ЛИПЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области выдадут начинающим предпринимателям региона гранты объемом до 600 тыс. рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Открыт прием заявок на получение гранта "Легкий старт" для начинающих предпринимателей, желающих открыть собственное дело, документы принимают до 14 сентября, сумма гранта - до 600 тыс. рублей, размер затрат - до 90%", - сказал Артамонов. Он отметил, что на сегодняшний день малый бизнес это один из путей к повышению благосостояния человека. "У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства", - напомнил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, получить грант смогут те, кто ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет и после успешного прохождения конкурсного отбора зарегистрировался в качестве субъекта МСП. "Также претендент на грант должен вести бизнес на территории области по приоритетным направлениям деятельности", - сказали в пресс-службе.

Здесь также отметили, что грант можно потратить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства, на ремонт и переустройство, аренду производственных и складских зданий и помещений, а также на приобретение оборудования, мебели, материалов и инвентаря и другое. "Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта", - заметили в пресс-службе.