Путин поручил кабмину контролировать цены на материалы для модернизации БАМа и Транссиба

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину контролировать цены на сырье, материалы и работы при модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 7 июля.

"Правительству РФ осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и проведении капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также на основные виды выполняемых работ", - говорится в поручении.

Доклад о ситуации с ценами в рамках этого проекта президент ждет до 15 октября, далее - один раз в полгода.

Кроме того, до 1 октября кабмин при участии комиссий Госсовета должен подготовить и представить предложения о поправках в законодательство, которые дадут регионам полномочия по предоставлению организациям, заключившим с РЖД договоры на работы по модернизации БАМа и Транссиба, права использовать примыкающие участки недр местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов на срок действия таких договоров "при условии использования данных полезных ископаемых в целях выполнения этих работ".

Глава государства также поручил представить к 15 сентября предложения по модернизации международного аэропорта Кемерова, включая реконструкцию взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.