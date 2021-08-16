Оборонная компания Cobham приобретет британского конкурента Ultra Electronics за $3,5 млрд

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Британская оборонная компания Cobham, которой с прошлого года владеет американская частная инвестиционная компания Advent, согласовала условия сделки по приобретению конкурента - британской фирмы Ultra Electronics (UE) за £2,6 млрд ($3,56 млрд). Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, "Cobham осознает вклад Ultra Electronics в экономику и национальную безопасность Великобритании" и будет взаимодействовать с правительством страны, в том числе с целью "создания критически важных оборонных возможностей".

Ultra Electronics предоставляет британским ВМС электронику, системы управления и гидроакустическое оборудование, и это поможет Cobham выйти на новый рынок поставок. Руководитель UE Тони Райс высказал мнение, что сделка "объединит два бизнеса с взаимодополняющими технологиями, конструкторскими, инженерными и производственными возможностями".

Ранее американская компания Parker-Hannifin согласовала сделку по приобретению за £6,3 млрд ($8,7 млрд) британской фирмы Meggitt - производителя компонентов, используемых при создании самолетов и космических летательных аппаратов. Parker-Hannifin, имеющая на территории Соединенного Королевства 18 производственных объектов и более 2 тыс. сотрудников, также согласилась выполнять обязательства Meggitt по контрактам, заключенным с британским Минобороны. Кроме того, американская компания пообещала по меньшей мере поддерживать на нынешнем уровне объем инвестиций Meggitt в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в Великобритании.