Число клиентов ПИФов во II квартале выросло почти на четверть

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество пайщиков - физических лиц увеличилось во втором квартале 2021 года почти на четверть и превысило 4,5 млн человек, следует из сообщения на сайте Банка России.

"Биржевые фонды вновь стали лидерами по приросту числа клиентов - из 865 тыс. новых инвесторов на них пришлось более 80%", - отмечает регулятор.

В то же время чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) замедлился в квартальном выражении. "Во многом это объясняется эффектом высокой базы - в начале года приток был близок к рекордному значению", - пояснили в ЦБ.

Также отмечается существенный рост инвестиций в интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ) - почти в три раза относительно аналогичного прошлогоднего периода.