Власти Башкирии планируют заключить соглашения на 80 млрд рублей на форуме "Зауралье"

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают заключить более 20 соглашений на почти 80 млрд рублей на втором инвестиционном форуме "Зауралье" в городе Сибай, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информационного сопровождения аппарата правительства республики.

"Инвестиционный форум "Зауралье" станет еще одним шагом по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан. Так, мы рассчитываем заключить свыше 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей, в том числе и с ООО "Башкирская медь", АО "Белорецкий металлургический комбинат", ООО "Макдональдс", ООО "Акрос РБ" и другими. Все это позволит создать в регионе более 2 600 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы правительства республики Андрея Назарова.

Форум состоится 10 и 11 сентября, его организуют Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. В деловой программе запланированы стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции по развитию АПК, внутреннего туризма. "Помимо деловой программы на форуме запланировано проведение ряда фестивалей. Познакомиться с гастрономическими традициями Башкортостана гости смогут в рамках фестиваля "Кумыс Фест". Для любителей музыки пройдет фестиваль этнического рока, на котором выступят популярные исполнители Республики Башкортостан, а также артисты из Москвы, Бурятии, Казахстана, Тувы и Грузии", - добавили в департаменте.

На форум приглашены представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, также в связи с открытием границ ожидается присутствие иностранных спикеров. Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" проходит с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.