Белоруссия предложила совместно модернизировать устаревший электротранспорт Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей городского электротранспорта Белоруссии "Белкоммунаш" предложил совместно модернизировать устаревший парк трамваев и троллейбусов Екатеринбурга, а также наладить производство электробусов. Об этом сообщил ТАСС руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий Войтик.

Вопрос обновления электротранспорта Екатеринбурга обсуждается властями города и Свердловской области последние несколько лет. Городские власти неоднократно говорили, что электротранспорт Екатеринбурга исчерпал свой ресурс, трамвайным вагонам около 40 лет. Мэр города Алексей Орлов отмечал, что транспорт планируется обновить с помощью концессии.

"Белкоммунмаш" предлагает совместную модернизацию трамвайных вагонов, а также совместную сборку электробусов и создание инфраструктуры для их эксплуатации, которое по сей день находится на рассмотрении. Степень износа троллейбусного и трамвайного парка Екатеринбурга составляет около 80%, трамвайного парка остальных городов региона - около 50%", - сказал он.

Войтик добавил, что изначально предложение было направлено одному из крупных холдингов, который специализируется на строительстве железнодорожной техники, однако ответа пока не получено. На международной промышленной выставке "Иннопром" в 2021 году белорусская сторона договорилась о совместной проработке вопроса с Уральским заводом транспортного машиностроения. В пресс-службе "Уралтрансмаша" сообщили ТАСС, что пока воздерживаются от комментариев.

Обновление транспортного парка Екатеринбурга с помощью белорусских компаний идет с 2015 года. За этот период властями города закуплен 71 автобус МАЗ.