Делегация Таиланда примет участие в Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават обсудили на встрече в Москве участие делегации королевства в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году, а также перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и туристической сферах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Росконгресса.

"Участие делегации Королевства Таиланд станет хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы Юго-Восточной Азии в различных форматах, в том числе в формате Россия - АСЕАН, а также по линии взаимоотношений со странами ШОС и ЕАЭС", - отметил глава диппредставительства Таиланда.

По словам посла, такая "дискуссия заложит фундамент для саммита АТЭС, который состоится в Таиланде в 2022 году". "Для нас важно развитие экономических и торговых отношений между Россией и Таиландом, особенно восстановление туристических связей", - добавил дипломат.

В свою очередь Кобяков напомнил о юбилейных датах в дипломатических отношениях России с представителями Азиатско-Тихоокеанского региона, которыми отмечен этот год, в частности о 30-летии отношений и 25-летии полноформатного диалогового партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. "В будущем году Россия и Таиланд отметят 125-летие установления дипломатических отношений. Мы открыты к обсуждению идей по проведению юбилейных мероприятий, участию Таиланда во всех форматах в России и будем рады дальнейшему продуктивному сотрудничеству", - продолжил советник президента.

Как отметили в пресс-службе Росконгресса, стороны также обсудили перспективы "восстановления экономики и ее дальнейшего роста, развитие сотрудничества в сфере культуры и спорта". "Было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия - АСЕАН", посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Российская сторона поприветствовала участие официальных и бизнес-кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии", - говорится в сообщении.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.