Титов: процедура возвращения фигурантов "лондонского списка" требует допрегламентации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Процедура работы по "лондонском списку" требует дополнительной регламентации, для этого планируется провести ряд переговоров с представителями Генпрокуратуры. Об этом сообщил в понедельник журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Есть ряд проблем юридического свойства, которые волнуют Генпрокуратуру, которая в этом процессе, в общем-то, является нашим союзником, - отметил Титов, отвечая на вопрос ТАСС в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург. - И связаны эти проблемы больше со следственными органами, чем с прокуратурой".

Во-первых, по его словам, изменять меру пресечения на более мягкую, то есть снимать арест может только следователь, но не прокурор. Назначает меру суд, но следователь потом может снимать ее самостоятельно. Прокуратура здесь влиять на следствие не может, пояснил Титов. Во-вторых, следователи видят потенциальную проблему в том, что участники списка после снятия ареста, снятия международного розыска и вывода из баз Интерпола могут передумать возвращаться. "В реальности такого случая не было, но они этого опасаются", - указал Титов.

Вот эти две вещи и "необходимо как-то обустроить в совместном контакте", подчеркнул уполномоченный. "Мы, со своей стороны, предлагали задействовать процедуру залога при въезде. В любом случае процесс надо регламентировать более четко", - заключил бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что несколько предпринимателей из списка подтвердили свое намерение вернуться в Россию и известили об этом Генпрокуратуру.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.