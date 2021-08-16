В ДФО планируют выдавать бесплатные земли под застройку

ТАСС, 16 августа. Власти намерены бесплатно выдавать землю на Дальнем Востоке под застройку, чтобы снизить затраты. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы хотим снизить затраты строителей, предоставив им бесплатно землю, поучаствовать в подведении инфраструктуры и предоставить им преференции по налогам в рамках территории опережающего развития", - сказал он в интервью ГТРК "Владивосток".

Трутнев также отметил, что этот механизм на данный момент прорабатывается. "Кто сделает наиболее приличную цену для людей, тот и получит эти участки", - пояснил он.

Вице-премьер напомнил про "дальневосточный квартал", который предусматривает разработку проектов по комплексной застройке городов Дальнего Востока микрорайонами от 50 тыс. кв. м каждый.

"Сложная история, пока в России не применялась. <…> В результате затраты строителей резко упадут, но если мы сделаем только это, то в результате просто строительные компании, которые здесь работают, заработают больше денег, <…> а цены останутся те же самые. Такой задачи нет, мы же не на прибыль компании работаем, поэтому сейчас мы продумываем, к ВЭФ (Восточному экономическому форуму - прим. ТАСС) до конца доработаем механизм, который будет позволять выделять эти участки земли с инфраструктурой, с преференциями при условии снижения цены, мы хотим, чтобы у нас именно снижение цены по отношению к рыночной было критерием победителей", - добавил Трутнев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что рост цен на новостройки на Дальнем Востоке нивелирует решения властей по вводу льготной ипотеки в регионе. Он отметил серьезный дефицит на рынке первичного жилья и предложил разработать комплекс мер по повышению объема предложения на нем.