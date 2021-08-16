Хайнань завершит возведение основной конструкции центра международной торговли в августе

ХАЙКОУ /Китай/, 16 августа. /ТАСС/. Строительство основной конструкции нового центра международной торговли "Датан" в административном центре южной провинции Хайнань городе Хайкоу будет завершено в августе. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

Ожидается, что уже в этом месяце будет завершено строительство крыши здания, после чего начнется отделка внутренних помещений и монтаж оборудования. Ожидается, что полностью объект будет сдан в эксплуатацию уже к концу этого года.

Новый комплекс расположен в районе Цзяндун. Проект осуществляется китайской компанией "Чайна Датан груп". Общая площадь комплекса высотой около 30 метров составит около 37,9 тыс. квадратных метров.

Пятиэтажное здание центра будет вмещать в себя офисы, конференц-залы, а также всю необходимую инфраструктуру для коммерческой деятельности. В подземной части здания будут расположены предприятия общественного питания, механическое оборудование, склады и гаражи. Как отметили разработчики проекта, они приложили особые усилия, чтобы комплекс вписывался в тропические пейзажи острова, а его конструкция позволила бы максимально использовать естественное освещение.

Хайкоу с населением более 2,8 млн человек находится на побережье пролива Цюнчжоу, отделяющего Хайнань от континента. Это ведущий центр экономического развития острова, имеющий богатую историю и древние традиции, а также играющий важную роль в формировании культурного облика самой южной китайской провинции. В 2020 году валовый региональный продукт города превысил 553 млрд юаней (более $85 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 4,2%. За те же 12 месяцев его посетили порядка 16,2 млн туристов.