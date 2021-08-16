Индексы Мосбиржи и РТС 16 августа торговались разнонаправленно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торги понедельника в минусе на фоне просевших зарубежных площадок и котировок нефти, однако затем выбрался в зону положительных значений. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,58%, до 3895,31 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,46%, до 1674,09 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:52 мск вырос на 0,09%, до 73,30 рубля, евро снизился на 0,04%, до 86,33 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,38%, около $69,86 за баррель.

На настроениях рынка сказались новые вспышки коронавируса, последовавшие за ними ограничения мобильности населения, дополнительно ухудшили картину масштабные наводнения, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. В США индекс производственной активности NY Empire State за август тоже не обрадовал, опустившись к 18,3 пункта при ожиданиях на уровне 29 пунктов. Вышли разочаровывающими июльские экономические данные по КНР - заметно ниже прогнозов выросли объемы промпроизводства и обороты розничной торговли, также рассказал эксперт.

Дополнительное давление на индексы оказывает ситуация в Афганистане, полагает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина. Однако она не должна иметь эффекта рынки, если не выйдет за пределы страны, добавил он.

Рынок акций

В списке сегодняшних фаворитов спроса фигурируют бумаги "Яндекса" (+0,97%), отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Здесь идет восстановление после двух дней снижения, когда бумаги реагировали на срыв сделки по покупке сети "Азбука вкуса". Акции идут к 5 089 рубля и могут штурмовать 5 100 рублей в рамках отскока. Дальнейшая конъюнктура напрямую зависит от рыночного настроения, фундаментально в бумаге все хорошо", - рассказала она.

Расписки TCS (+2,17%) также продолжают пользоваться спросом. "Бумага обновила максимум около 7 249 рублей и теперь постарается закрепиться рядом. С фундаментальной точки зрения потенциал роста присутствует, но технически акции все же сильно перекуплены и явно нуждаются в коррекции", - также пояснила Бодрова, добавив, что глубоких провалов в бумагах компании не ожидает.

Под давлением торгуются расписки "Ленты" и Mail.ru, продажи идут в бумагах "Детского мира" и "Ростелекома".

Прогноз на 17 августа

Инвесторы ждут завтрашнего выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и публикации на следующий день протоколов июльского заседания ФРС, в которых могут содержаться указания на дальнейшие возможные перспективы ДКП и ее параметров, рассказал Александр Бахтин. Также вторник будет отмечен выходом данных по квартальному ВВП еврозоны и важной статистикой из США - объемами розничных продаж и промпроизводства в июле, изменением запасов сырой нефти за неделю по версии API.

По прогнозам "Фридом финанс", во вторник, при повышенных рисках прогноза, преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3850-3925 пунктов, 73-73,65 рубля и 86,15-86,65 рубля за доллар и евро соответственно. По оценкам "БКС мир инвестиций", во вторник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3835-3925 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 рубля.