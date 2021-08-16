В Вологодской области приступили к расширению участка самой загруженной в регионе трассы

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Дорожные службы начали подготовку к расширению с двух до четырех полос второго участка самой загруженной в Вологодской области федеральной трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога". Отрезок в 30 км от поселка Шексна до въезда в город Череповец будет обустроен до 2023 года, на это выделено из федерального бюджета более 8 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Заключен контракт на расширение трассы А-114 до четырех полос от поселка Шексна до поворота на аэропорт города Череповца. Это 30 км <…>. Это самый важный инфраструктурный проект для двух городских агломераций региона - Вологды и Череповца. Итого на ближайшие два года по решению президента России выделено более 8 млрд рублей для переустройства 30 км этой дороги. Это позволит снизить аварийность, травматизм и смертность на этой самой загруженной трассе в регионе, где ежедневно проезжает более 40 тыс. автомобилей", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, работы разбиты на два этапа. На первый этап выделено более 1,8 млрд рублей - на подготовку земляного полотна, основания дорожной одежды и прокладку водопропускных труб. Эти работы планируется выполнить до 1 ноября 2022 года. Затем сразу приступят ко второму этапу, его стоимость - 6,2 млрд рублей. Будет уложено асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Второй этап завершат в 2023 году. Контракт заключен с генеральным подрядчиком, компанией "ВАД", которая ранее строила другие важнейшие инфраструктурные объекты области.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал проект области по расширению аварийной трассы. Работы разбиты на несколько этапов. На данный момент 24 км из 119 км участка трассы от Вологды до Череповца уже исполнены в четыре полосы с разделительным отбойником посередине. Сейчас идет расширение участка трассы в 21 км от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево. Эти работы будут завершены в 2023 году.

В сентябре 2020 года сообщалось, что весь участок трассы от Вологды до Череповца планируется расширить к 2026 году. Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.