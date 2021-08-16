Мурманские власти намерены возобновить прямое авиасообщение с Минском

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены возобновить после 20-летнего перерыва прямое авиасообщение по маршруту Мурманск - Минск, сообщила ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Сейчас стороны обсуждают потенциальную загрузку и условия обслуживания, чтобы рассчитать стоимость билета.

Ранее в понедельник министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко заявил, что Белоруссия готова быстро перенаправить экспорт калийных удобрений из Литвы в порты РФ, в том числе в Мурманск, с последующей отправкой в Китай и Индию по Северному морскому пути.

"Прямые рейсы из Мурманска в Минск не осуществляются уже более 20 лет, однако регион испытывает потребность в возобновлении полетов по этому направлению. Сейчас мы прорабатываем потенциальную загрузку и условия обслуживания в аэропорту Мурманска для того, чтобы рассчитать стоимость билета. Спрос очень большой, так как был отменен и не возобновлен прямой поезд Мурманск - Минск", - сказала Кузнецова, добавив, что спрос также есть среди крупных компаний Мурманской области, которые сотрудничают с белорусскими поставщиками оборудования и техники. Прямое авиасообщение также будет способствовать развитию медицинского и санаторного туризма.

Республика Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской области. В первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот составил 2,2 млн долларов США. Экспортировались рыба, готовые продукты из рыбы, апатитовый концентрат, а импортировались продукты питания, оборудование, транспортные средства, мебель.