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Путин поручил подготовить рекомендации по выявлению коррупционных рисков при субсидиях

Исполнителями поручения назначены Минфин и Минтруд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Минтруду подготовить рекомендации по выявлению коррупционных рисков при предоставлении субсидий, говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на портале нормативных и правовых актов.

"Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации подготовить методические рекомендации по вопросам выявления и минимизации коррупционных рисков при принятии решения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", - говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

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