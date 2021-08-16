Путин поручил ежегодно докладывать о случаях подкупа иностранцев при международных сделках

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ ежегодно до 1 мая докладывать о выявлении и расследовании случаев подкупа иностранных должностных лиц при заключении международных сделок. Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации: подготавливать с участием Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу и ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок", - говорится в указе президента "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".