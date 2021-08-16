{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил доработать проект закона о сведениях о доходах финуполномоченных

Доработанный законопроект до 20 ноября должен быть представлен президенту для внесения в Госдуму

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках указа о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы поручил администрации президента совместно с Банком России доработать проект закона о предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе финансовых уполномоченных в сфере финансовых услуг, а также лиц, претендующих на эту должность.

"Администрации президента Российской Федерации доработать с участием Центрального банка Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий представление лицами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также проверку полноты и достоверности этих сведений", - говорится в документе.

Доработанный проект федерального закона до 20 ноября 2021 года должен быть представлен президенту Российской Федерации для внесения в Госдуму.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил Минюсту обучить должностных лиц антикоррупционной экспертизе документов
Речь в документе идет о сотрудниках коммерческих и некоммерческих организаций, учредителями которых являются Россия, субъект РФ или муниципальное образование
Читать полностью