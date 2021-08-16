Кабмин 17 августа обсудит доплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от ковида

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России во вторник обсудит выделение бюджетных средств на доплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации населения от коронавируса. Как сообщает пресс-служба кабмина, этот пункт стоит в повестке заседания правительства 17 августа.

В соответствии с документом предлагается выделить Минздраву в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования для предоставления регионам на целевые расходы, возникающие "при осуществлении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции". Средства также будут направлены на покрытие расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты.

Также кабмин рассмотрит проект постановления о внесении изменений в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и статьи 12 и 22 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".