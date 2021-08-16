Кабмин обсудит выделение средств на приведение в порядок дорог в Крыму

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопрос о выделении Росавтодору в 2021 году средств на софинансирование расходных обязательств на дорожную деятельность в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусмотрено выделение средств на ускоренное приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым", - говорится в материалах к заседанию. Средства планируется выделить из резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что республиканские власти до конца 2021 года намерены отремонтировать более 500 км межгородских и муниципальных дорог. Кроме того, как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, Крым в этом году стал лидирующим регионом в стране по объему отремонтированных и построенных дорог.

Согласно материалам к заседанию, кабмин во вторник также планирует обсудить выделение Росавтодору средств для предоставления регионам иных межбюджетных трансфертов на опережающую реализацию "мероприятий в отношении автодорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения".