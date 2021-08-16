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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: Иран произвел 200 г обогащенного до 20% металлического урана

Исламская республика ранее уведомила МАГАТЭ о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Ирана получили 200 г металлического урана с уровнем обогащения 20%. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"14 августа 2021 года агентство подтвердило, что Иран использовал 257 г урана, обогащенного до 20% [изотопа уран-235], в форме фторида урана, чтобы произвести 200 г металлического урана, обогащенного до 20%", - приводит Reuters фрагмент из документа МАГАТЭ.

Ранее агентство информировало, что исламская республика уведомила МАГАТЭ о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива. В организации считают, что процесс производства такого урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании атомных бомб, будет проходить в несколько этапов.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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