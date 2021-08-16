Путин поручил Минюсту обучить должностных лиц антикоррупционной экспертизе документов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минюсту обеспечить проведение занятий для должностных лиц по антикоррупционной экспертизе документов. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Министерству юстиции Российской Федерации: обеспечить проведение обучающих семинаров для лиц, в должностные обязанности которых входит проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов таких актов организаций", - говорится в указе.

Речь в документе идет о сотрудниках коммерческих и некоммерческих организаций, учредителями которых являются Россия, субъект РФ или муниципальное образование. Также это касается коммерческих и некоммерческих организаций, которые контролируют госкорпорации и публично-правовые компании. Доклад об этой работе Минюст должен предоставить президенту до 5 декабря 2024.