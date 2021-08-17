Около 2 тыс. "Арктических гектаров" планируют выделить до конца года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. га планируется выделить до конца года в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

"Мы планируем менее 2 тыс. га выдать до конца года в Арктике. На Дальнем Востоке уже получено 65 тыс. га, всего более 90 тыс. заявлений. Требования довольно низкие: нужно вложить в освоение земли более 30 тыс. рублей. Это невысокая планка для того, чтобы получить ее в собственность", - сказал он в интервью "Известиям".

Министр подчеркнул, что освоить гектар в силу его масштаба непросто, однако есть несколько хороших примеров реализованных инициатив на Дальнем Востоке, а Арктика - "еще более нишевый продукт", поскольку климат экстремальнее, чем в среднем по Дальнему Востоку.

"Есть достаточно экзотические планы, как, например, полярная база тиктокеров. Это предложение поступило из Якутска. Наш Север, безусловно, дает очень богатый фон, на котором можно зарабатывать лайки", - сказал он.

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Он направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тыс. человек.