Приамурье на ВЭФ подпишет соглашение о строительстве молочной фермы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, подпишут соглашение о строительстве молочной фермы. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"Новое предприятие с объемом инвестиций 1,165 млрд рублей появится в селе Косицино Тамбовского района. Соглашение о его строительстве будет подписано на полях Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Инвестиционный проект позволит увеличить производство молока на 4,2 тыс. тонн в год, будет создано 12 новых рабочих мест. Реализация рассчитана на 2021-2023 годы.

"Реализация инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов при поддержке правительства Амурской области позволит не только увеличить производство продукции животноводства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру поселений. Когда строятся новые предприятия, увеличиваются отчисления в бюджет, значит, будут построены дороги, медучреждения, детские сады", - цитирует пресс-служба губернатора региона Василия Орлова.

По данным правительства области, в регионе работают 11 сельхозпредприятий молочного направления.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.