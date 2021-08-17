Трутнев заявил, что организаторы ВЭФ не ставят задачу побить рекорд посещаемости

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) не ставят задачу побить рекорд по числу участников, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Вы помните, что последний форум у нас был рекордным: там было 8 тыс. участников. Но у нас сейчас задачи ставить рекорды по численности отсутствуют. У нас задача пригласить самых главных людей, от которых во многом зависит развитие Дальнего Востока", - сказал Трутнев в интервью ГТРК "Владивосток". Он добавил, что в форуме примет участие около 4 тыс. человек.

По словам Трутнева, необходимо максимально сгладить риски для людей при проведении мероприятия такого масштаба в условиях пандемии. Для этого проводится целый комплекс мероприятий, принимаются все возможные меры безопасности. "Но, конечно, ряд мероприятий будет переведен на функцию, скажем так, интернет-соединений, на функцию ВКС <…> мы просим всех наших гостей сузить количество до основных участников форума, то есть до тех, кто непосредственно едет работать, у кого есть непосредственные функции, миссия", - сказал полпред, уточнив, что это главы российских и зарубежных компаний, руководители органов власти. Трутнев добавил, что жестко ограничивается количество сопровождающих лиц.

"У нас основная тема форума - новые возможности в изменяющемся мире. Мир ведь, правда, во многом изменился. Мы вот сейчас начали с вами разговор с паводков, с пожаров, то есть, собственно говоря, затронули тему климатических изменений, изменились отношения между странами, изменились цены, востребованность на целый ряд ресурсов, и все это, так скажем, влияет на экономику, на развитие. Мы должны сориентироваться. Я уверен в том, что помимо массы проблем, с которыми мы столкнулись, мы точно найдем здесь и преимущества для развития Дальнего Востока, для развития России", - сказал Трутнев.

Сохранение павильонов

Он также добавил, что возводимые для ВЭФ павильоны сохранят после форума. "Мы давно просили губернаторов, о том, что не надо тратить бюджетные деньги, не надо павильончик строить под каждый форум. И Дальний Восток будет продолжать развиваться, и форум будет продолжать проходить. Давайте это сделаем хорошо, качественно, один раз, оставим это здесь в Приморье. Более того, заключите договор с каким-нибудь предпринимателем, пусть он там сделает магазинчик сувенирный или кафешку - что-то сделает для студентов <…> и пусть павильон живет, не надо его сносить и строить по-новой", - сказал Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.