Китай стал крупнейшим инвестором Лаоса с объемом капитала свыше $16 млрд

ХАНОЙ, 17 августа. /ТАСС/. Китай вновь стал в этом году крупнейшим инвестором Лаоса с объемом капитала свыше $16 млрд. Об этом сообщает во вторник газета Laotian Times со ссылкой на данные Министерства планирования и инвестиций Лаоса.

Как отмечает издание, из 53 стран мира, которые вкладывали средства в развитие лаосской экономики в текущем году, наиболее значительный объем инвестиционного капитала принадлежит КНР. В настоящее время китайские инвесторы реализуют на территории Лаоса в общей сложности 813 проектов в ключевых сферах народного хозяйства, сумма вложенных средств в которые превысила $16 млрд.

В сравнении с прошлым годом количество китайских инвестиционных проектов в Лаосе увеличилось на 28, а сумма инвестиционного капитала - на $4 млрд, отметили в министерстве.

Вторым по величине инвестором лаосской экономики остается Вьетнам. Предприниматели из соседней страны инвестировали в Лаос около $5,17 млрд, что составляет 23,7% всех вьетнамских зарубежных капиталовложений.