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Кабмин продлил порядок ввоза в РФ жителями Дальнего Востока подержанных праворульных авто

В настоящее время жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 3 декабря 2022 года временный порядок ввоза в Россию жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

В настоящее время жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. "Теперь такой порядок будет продлен еще на один год - до 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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