Внешнеторговый оборот Новосибирской области не превысит показатели 2020 года

НОВОСИБИСРК, 17 августа. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в текущем году не превысит прошлогодние показатели из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр экономического развития региона Лев Решетников.

"По предварительной оценке, в 2021 году внешнеэкономическая деятельность останется на уровне 2020 года, остаточные карантинные ограничения будут оказывать негативное влияние на темпы восстановления экономики. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2021 году приблизится к значению 5,7 млрд долларов", - сказал он.

Министр уточнил, что за первый квартал 2021 года товарооборот Новосибирской области уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% и составил 1,23 млрд долларов. Наиболее значительное снижение отмечается в стоимостном объеме импорта - на 36% к аналогичному периоду предыдущего года.

Начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов ранее сообщал, что внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа по итогам 2020 года сократился на 14%, до 40 млрд долларов. При этом Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по экспорту в СФО.