{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внешнеторговый оборот Новосибирской области не превысит показатели 2020 года

Министр экономического развития региона сообщил, что из-за пандемии товарооборот уменьшился по сравнению прошлым годом на 25%

НОВОСИБИСРК, 17 августа. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в текущем году не превысит прошлогодние показатели из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр экономического развития региона Лев Решетников.

"По предварительной оценке, в 2021 году внешнеэкономическая деятельность останется на уровне 2020 года, остаточные карантинные ограничения будут оказывать негативное влияние на темпы восстановления экономики. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2021 году приблизится к значению 5,7 млрд долларов", - сказал он.

Министр уточнил, что за первый квартал 2021 года товарооборот Новосибирской области уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% и составил 1,23 млрд долларов. Наиболее значительное снижение отмечается в стоимостном объеме импорта - на 36% к аналогичному периоду предыдущего года.

Начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов ранее сообщал, что внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа по итогам 2020 года сократился на 14%, до 40 млрд долларов. При этом Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по экспорту в СФО.

Теги
РоссияНовосибирская область
Суд в Красноярске отклонил серию исков Ростехнадзора к "Норникелю" из-за срока давности
Серия исков поступила 1 июля 2021 года
Читать полностью