В Дании отметили значительный рост экспорта продукции российского АПК

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Рост экспорта продукции российского АПК в Данию за первое полугодие 2021 года достиг 66% - с $53,5 млн до $88,9 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в торговом представительстве в Копенгагене.

"Основу экспорта составили корма для сельскохозяйственных животных, жиры и масла, а также зерновые культуры. Такие высокие темпы роста сельскохозяйственного экспорта в Данию выделяются даже на фоне динамики совокупного экспорта продукции российского АПК, который в январе - июле 2021 года вырос на 16% и составил $16,86 млрд, при этом более 37% объемов пришлось на ЕС, Китай и Турцию", - пояснили в торгпредстве.

При этом товарооборот РФ и Дании в 2020 году составил $2,84 млрд, что на 35% меньше, чем годом ранее. "Главной причиной этого стало сокращение объемов российского экспорта в нефтегазовом секторе на фоне общемирового снижения цен. Вместе с тем отмечается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта: в общем объеме в 2020 году она составила 32,3% против 21,1% годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года тенденция к росту сохраняется: увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 4,7 процентных пункта - с 28% до 32,7%", - отмечают российские эксперты.

На ценовой размер российского экспорта и товарооборот в целом негативно влияет падение нефтяных цен, подчеркивают они, при этом в 2020 году также отмечалось существенное снижение потребления. Хотя для тенденции к росту объема и доли несырьевой неэнергетической продукции значимых угроз нет: существует высокая конкуренция, но российские производители успешно с нею справляются.

Дания продолжает сокращать долю ископаемой энергетики в своей экономике, что создает предпосылки для роста сегмента биотоплива на энергетическом рынке страны. "На сегодняшний день не менее 30% потребности энергоснабжающих организаций Дании в топливных древесных пеллетах и брикетах удовлетворяется за счет продукции российских производителей. Рост российского экспорта в 2021 году прогнозируется на уровне 7-10% к прошлому году и должен составить до 460 тыс. тонн и 60 тыс. тонн соответственно", - считают в торгпредстве. Специалисты РФ также полагают, что с введением в Евросоюзе лимитов на выбросы парниковых газов и налогов на превышение "углеродного следа" в продукции, появляется шанс увеличить свою долю и у производителей фосфорных удобрений - за счет вытеснения с рынка производителей, чья продукция таким требованиям не отвечает.

17 августа исполняется 75 лет со дня подписания Договора о торговле и мореплавании между СССР и Данией. Он пришел на смену Предварительному соглашению между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Данией от 23 апреля 1923 года и Соглашению между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Дании по вопросу о взаимном признании мерительных свидетельств, оформленное соответствующими нотами в 1924, 1925 и 1929 годах. Помимо действия для обеих стран режима наибольшего благоприятствования во всех сферах экономического сотрудничества, договором предусматривалось учреждение в Дании торгпредства СССР.