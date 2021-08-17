Свыше 45 тыс. домов попадут в программу догазификации в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Более 45 тыс. домовладений в 580 населенных пунктах могут попасть в программу бесплатной догазификации в Тюменской области. Об этом сообщил в ходе прямой линии во вторник глава региона Александр Моор.

"Совместно с компанией "Газпром" мы планируем программу догазификации. Эта программа касается тех населенных пунктов, где газ уже есть. До 15 сентября мы составим пообъектный перечень домовладений, которые в эту программу попадут, и к которым до конца 2022 года газ до земельного участка должен быть подведен бесплатно", - сказал он.

По оценкам, в программу догазификации на территории Тюменской области попадет 45 773 домовладения в 580 населенных пунктах, добавил губернатор.