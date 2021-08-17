В Астраханской области намерены отремонтировать 77 мостов к 2025 году

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области намерены провести ремонт 77 мостовых сооружений до конца 2024 года. В их числе проблемные переправы через ерики Молочный, Серебряная Воложка, мост Милицейский через реку Царев, сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе прямой линии во вторник.

Мост через ерик Молочный в Харабалинском районе области начали ремонтировать в 2018 году, на текущий момент работы практически остановились. Пешеходный мост через ерик Серебряная Воложка был поврежден и ушел под воду в начале этого года. Милицейский мост закрыли на ремонт в начале 2020 года, из-за этого у жителей отдаленного района Зацаревья осталась единственная дорога в Астрахань, где постоянно образовываются автомобильные заторы.

"До конца 2024 года рассчитываем, что отремонтируем 77 мостов. До конца этого года [включены] и Серебряная Воложка, и Белый ильмень. Я ставлю задачу до конца октября - до ноября эти работы завершить", - сказал губернатор.

Он добавил, что до конца августа этого года движение по одной полосе в обе стороны будет запущено по Милицейскому мосту. Также возобновят работы на мосту через ерик Молочный, в настоящее время контракт с подрядчиком расторгается через суд. Мост будет запущен в 2022 году, подчеркнул глава региона.

В Астраханской области расположены 313 мостовых сооружений, больше половины из них в аварийном или предаварийном состоянии. В этом году регион получил 1,5 млрд рублей на ремонт мостов и переправ, на эти средства будут отремонтированы 15 объектов.