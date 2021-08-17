Программа социальной догазификации жилых домов стартовала в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Около 26 тыс. заявок собрали по программе социальной догазификации в Пермском крае, которая официально стартовала в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального штаба по газификации.

"Сегодня официально стартует программа догазификации. Регион активно участвует в подготовке необходимых заявок на догазификацию, порядка 26 тыс. заявок подготовлено. По этому показателю регион входит в пятерку", - рассказал глава региона.

Также в регионе ежегодно выделяется около 0,5 млрд рублей на то, чтобы довести газ от границы земельного участка до границы дома. Кроме того, льготные категории граждан, такие как пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные или малоимущие семьи получают компенсацию на приобретение газовых плит. С 2017 года такой мерой поддержки воспользовалось более 4 тыс. семей, сообщил глава региона.

По словам присутствующего на заседании первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, всего в Пермском крае в программу догазификации входят 165 тыс. домовладений или 454 населенных пункта, которые должны быть догазифицированы до конца 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.